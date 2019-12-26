Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства региона, в рамках празднования 100-летия знаменитого уроженца Поморья пройдут порядка 70 мероприятий на международном, всероссийском, районном и муниципальном уровнях. В России они состоятся в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельской и Псковской областях.

Так, в феврале в Архангельске пройдет Международная научная конференция "Братья и сестры в русском доме: творчество Федора Абрамова в контексте литературной и общественной жизни XX-XXI веков". В мае в столице Поморья запланирован VII Международный театральный фестиваль имени Абрамова "Родниковое слово".

Также в феврале следующего года будут награждены победители Всероссийской литературной премии имени Абрамова "Чистая книга". В этом же месяце в Москве представят видеокнигу по роману Абрамова "Братья и сестры". Кроме того, в июне в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Михайловское" (Псковская область) пройдут Дни Абрамова.

На малой родине писателя — в деревне Веркола Архангельской области — запланированы памятные мероприятия, выставочные проекты, экскурсии. В селе Карпогоры откроют памятник Абрамову.

В Петербурге с января по май пройдет цикл мероприятий "Абрамовские субботы. В кругу друзей Федора Абрамова". В Малом драматическом театре (Театре Европы) в феврале состоится юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Абрамова. 1 марта театр покажет спектакль "Братья и сестры" Льва Додина по роману писателя.

В Московском международном Доме музыки пройдет торжественный вечер "Родниковое слово в песнях северных", где выступит государственный академический Северный русский народный хор. Там же будут представлены тематические издательские, информационные, выставочные проекты. В мае в Театре Наций будет показан спектакль "Две зимы и три лета" по произведениям Абрамова.

Как сообщалось, в августе правительство Архангельской области подписало распоряжение, в соответствии с которым 2020 год в Поморье объявлен Годом писателя Федора Абрамова.

Кроме того, Архангельская областная научная библиотека имени Н.А.Добролюбова объявила конкурс на лучший эскизный проект памятника писателю Абрамову. Его планируется установить около здания библиотеки.

Аэропорт Архангельска получил имя Абрамова по итогам конкурса "Великие имена России".

Абрамов родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола Архангельской области. Советский писатель, литературовед, публицист, один из ярчайших представителей "деревенской прозы".