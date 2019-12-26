"С 1 января 2020 года городские и пригородные тарифы по оплате проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте в Московской области при оплате картой "Стрелка" проиндексированы на 3% в соответствии с уровнем инфляции", — сказал собеседник агентства.

Стоимость одной поездки по единой транспортной карте составит 35 рублей 46 копеек в городском сообщении. Стоимость в пригородном сообщении составит 35 рублей 46 копеек плюс 4,48 — 4,49 рубля за каждые следующие 2,5 километра.

Цена разового печатного билета повысится с 53 до 56 рублей в городском сообщении с увеличением на 4-5 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

Стоимость поездки по единой транспортной карте учащегося и единой льготной транспортной карте составит 17 рублей 73 копейки в городском сообщении с увеличением на 2,24-2,25 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

В ведомстве добавили, что с 1 января 2019 года стоимость проезда в пригородных электричках в пределах одной зоны подорожает на 1 рубль.

"С 1 января 2019 года стоимость проезда в пределах одной зоны в электропоездах пригородного сообщения на территории Московской области составит — 24 рубля. Для поездки по территории Москвы установлен единый тариф, который составит 37 рублей", — отметили в пресс-службе.

Тариф на разовый проезд в пределах Московских центральных диаметров при оплате транспортной картой "Тройка" составит 47 рублей, при оплате бесконтактной банковской картой — 51 рубль, при этом для поездок в пригородных электропоездах повышенной комфортности будет сохранен повышающий коэффициент 2 к стоимости проезда.

Рост тарифов за проезд в электричках на 2020 год составит 4,3%, их пересмотр в течение 2020 года не планируется.