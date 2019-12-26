По их словам, новый бренд Hilton разрабатывался примерно на протяжении года. Гостиничный оператор держит его название в секрете, но планирует раскрыть подробности в следующем месяце.

Hilton надеется привлечь более состоятельную публику, чем та, на которую ориентированы некоторые из уже существующих брендов сети в сегменте lifestyle, такие как Motto, или бренды с ограниченным сервисом, как, например, Hilton Garden Inn. Гостям будут предложены более просторные номера с более роскошными удобствами, отмечают собеседники WSJ.

Запуск бренда – 18-го в портфеле компании – свидетельствует о том, что Hilton, как и другие крупнейшие сети отелей, рассматривает открытие новых брендов в качестве ключевого фактора поддержания роста выручки. Также, по словам источников WSJ, это отчасти должно стать ответом Hilton бренду AC Hotels by Marriott, который был запущен в 2011 году как совместное предприятие Marriott International и испанской гостиничной группы AC Hotels.