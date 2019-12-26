Заказник "Кутса" расположен в Кандалакшском районе на юго-западе Мурманской области и граничит с создаваемым в Финляндии нацпарком "Салла". Площадь "Кутсы" — 52 тыс. га, на этой территории обитают краснокнижные животные и растения, лишайники и мохообразные, ценные породы рыбы. Кроме того, в заказнике находятся запасы кварца, аметиста, рубинов.

Задача экологов — соблюсти баланс на территории будущего природного парка между сохранением природных ценностей и созданием объектов социального бизнеса.

"Набор инструментов для развития ООПТ сейчас нам известен, понятен и работает. Например, в природном парке важно иметь точки притяжения — объекты познавательного туризма. Это могут быть исторические музеи, сбором контента для которых будут заниматься местные жители. Такие совместные проекты позволяют объединить усилия местных жителей", — приводятся в сообщении слова директора агентства развития природных территорий "За природу" Дениса Деменко.

В WWF отмечают, что соседство с финской "Саллой" положительно скажется на развитии этих парков. В частности, позволит укрепить сотрудничество между муниципалитетами, приграничными территориями, развивать природный туризм.

Заказник "Кутса" был создан в 1994 году. Он охватывает бассейны рек Кутса и Тумчи. Наибольшее количество редких видов сосредоточены в ущелье Пюхякуру, там встречается "почти половина видов высших сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Мурманской области", говорится на сайте ООПТ России.

В природных парках режим охраны наименее строгий в отличие от заказников, заповедников, резерватов и других охраняемых территорий.