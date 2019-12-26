Аналитики сервиса изучили бронирования авиабилетов с вылетом в период с 28 по 31 декабря. Оказалось, что на последний понедельник года пришлась почти треть всех покупок билетов.

"В исследовании учитывались перелеты по 400 маршрутам. Наиболее востребованными оказались внутренние рейсы – в Петербург, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Уфу. Среди зарубежных направлений спросом пользуются Ереван, Стамбул, Кишинев, Прага, Минск и Баку", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Эксперт заметил, что путешественников перед Новым годом ждут пробки на дорогах и очереди в терминалах. "Стоит приезжать в аэропорт заранее, не позднее, чем за три часа до вылета. От машины и такси лучше отказаться и сделать выбор в пользу аэроэкспресса, который точно прибудет вовремя. А посадочный талон можно получить быстрее, если зарегистрироваться на рейс онлайн", — сказал Дзенис.