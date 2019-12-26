"Запуск отеля AZIMUT Отель Каспийск 4* запланирован на 2020 год. Гостиница расположена на первой линии у Каспийского моря и рассчитана на 130 номеров разных категорий. В отеле гостям будут доступны ресторан, spa-центр, конференц-залы, фитнес-центр, а в курортный сезон с мая по октябрь — открытый бассейн и благоустроенный пляж", — рассказали в компании.



В пресс-службе отметили, что Каспийск — город-спутник Махачкалы, в 7 километрах от его центра находится международный аэропорт Уйташ – и открытие отеля известного бренда с качественным набором услуг в непосредственной близости от экономического центра Дагестана будет способствовать развитию региона.



"Мы рады появлению гостиницы AZIMUT на территории республики Дагестан. Помимо прекрасного климата, здесь есть богатые возможности для делового и рекреационного туризма, а также много исторических и архитектурных памятников. Новый AZIMUT Отель Каспийск будет одним из лучших в регионе", — цитирует пресс-служба генерального директора отельной сети Максима Бродовского.



AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. В нее входит 41 отель в 33 городах России, Германии, Австрии и Израиля.