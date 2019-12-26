Подсудимая признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), суд также обязал ее возместить ущерб.

Следствием было установлено, что директор фирмы в течение десяти месяцев похитила 3 млн рублей у 37 клиентов, которые покупали у ее фирмы путевки для отдыха в России и за границей.

"В ходе следствия фигурантка полностью признала свою вину. Собраны показания 40 свидетелей, проведены почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, очные ставки. Материалы уголовного дела составили 18 томов. Обвиняемая добровольно возместила около 180 тыс. рублей", — говорится в релизе.