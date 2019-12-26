"Таврия" отправилась в путь в 23:45 мск 24 декабря с Казанского вокзала Москвы. В составе — 16 двухэтажных вагонов СВ и купе, в целом почти 900 мест. Практически все они были проданы. Поезд преодолел расстояние в 2 009 километров примерно за одни сутки и девять часов (33 часа).

Состав торжественно встретили в Симферополе.

Оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым — созданная в 2002 году транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), которая сейчас не раскрывает своих акционеров.

ГСЭ в 2020 году намерен расширить географию поездок на полуостров, пока запущены два маршрута: из Москвы и Санкт-Петербурга. Составы идут в Крым, пересекая Керченский пролив по 19-километровому мосту, соединяющему материковую часть России с полуостровом.

Первый поезд из Северной столицы, состоящий из 17 одноэтажных вагонов плацкарт и купе (более 600 мест), прибыл в Севастополь в среду утром, преодолев расстояние в 2 471 км за 43,5 часа, и в тот же день отправился по обратному маршруту.

Раньше поезда из РФ в Крым ходили через украинскую территорию. Украина не признает результаты регионального референдума марта 2014 года, после которого Крым вошел в состав России, считает полуостровом своей, но временно оккупированной территорией, и пять лет назад, в декабре, прекратила железнодорожное сообщение с регионом.

Железнодорожная часть Крымского моста введена в эксплуатацию, ее на текущей неделе открыл президент РФ Владимир Путин.

Грузовые поезда в Крым запустят летом 2020 года.