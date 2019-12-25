"Сегодня между Москвой и Брянском АО "ФПК" (компания-перевозчик в дальнем следовании, дочернее общество ОАО "РЖД") запустила новые двухэтажные поезда "Иван Паристый". По сравнению с одноэтажными вагонами количество мест в двухэтажных составах практически в два раза больше", — говорится в сообщении.

"Пассажирам фирменного поезда "Иван Паристый" станет доступен мультимедийный портал "Попутчик" (сервис с новостями, играми, музыкой, аудиокнигами и др., набор услуг зависит от класса обслуживания). Также будет работать вагон-ресторан. С 1 февраля 2020 года в составах поезда появятся штабные вагоны с детскими игровыми комнатами", — рассказали в РЖД.

Там также сообщили, что каждый двухэтажный поезд адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями.

"В его составе есть вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемным устройством для инвалидной коляски и другими необходимыми для комфортной поездки приспособлениями; информация продублирована шрифтом Брайля", — отмечается в сообщении.