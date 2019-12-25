Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Курорты Северного Кавказа» (@ncrc.news)25 Дек 2019 в 6:02 PST

"Метеостанция Деда Мороза на "Архызе" открыта! Сегодня волшебник из Великого Устюга встретил юных исследователей кавказского климата. Вместе с первым замминистра по делам Северного Кавказа Одесом Байсултановым и гендиректором КСК Хасаном Тимижевым он зажег новогоднюю елку на курорте", — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Дед Мороз заметил, что погода в России очень нестабильная. "Вы все знаете, что сейчас творится с погодой в России. Когда будет снег, а когда наступят морозы – ответы на все эти вопросы даст метеостанция. Первые прогнозы — ждите снега в конце недели", — сказал он на церемонии открытия.

Фото: АО "КСК"

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" фотограф Андрей Желенков, во время встречи детей с Дедом Морозом пошел снег, которого давно не было. "Волшебник рассказал детям о формировании климата, показал термометр, барометр, гигрометр и настоящих сурков, которые с приходом зимы обычно впадают в спячку. Однако в этот раз зверьки не спали", — подчеркнул он.

Метеостанция расположена на высоте 2,2 тыс. метров возле станции канатной дороги "Млечный путь".

По словам Байсултанова, метеостанция будет работать круглый год под патронажем фонда "Посети Кавказ" и АО "Курорты Северного Кавказа". Для детей будут запущены образовательные интерактивные программы по изучению основ климатологии, механизмов образования погодных явлений, изменению температур и смен времен года.

Фото: АО "КСК"

Вход на метеостанцию бесплатный.

"Архыз" – круглогодичный горный курорт под управлением АО "Курорты Северного Кавказа", который открылся в 2013 году. Он находится в трех часах езды от аэропорта Минеральные Воды. На курорте действует 25 км обустроенных горнолыжных трасс и 4 канатные дороги — Лунный экспресс, Млечный Путь, Спутник и Северное сияние.