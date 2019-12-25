19 декабря в Иерусалиме состоялись российско-израильские консультации по консульским вопросам, в которых приняли участие сотрудники внешнеполитических ведомств двух стран, а также представители правоохранительных и других заинтересованных органов, сообщили в МИД РФ.

"Основное внимание было уделено проблемам, связанным с растущим числом отказов во въезде в Израиль российским гражданам, которые прибывают в страну в безвизовом режиме. Призвали израильских партнеров в безотлагательном порядке принять меры по приведению правил пограничного контроля в соответствие с дружественным характером российско-израильских отношений, включая гуманизацию проверочных мероприятий в отношении россиян, прибывающих в международные аэропорты Израиля", — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте в среду.

"Была достигнута договоренность продолжить работу по упрочению российско-израильских консульских связей и приданию им регулярного характера", — заявили на Смоленской площади.

Ранее о состоявшемся 19 декабря консульском диалоге сообщили "Интерфаксу" в посольстве Израиля в РФ.

По сообщениям израильских СМИ, российские правоохранительные органы задержали 14 израильтян, прибывших в аэропорт "Домодедово". 18 декабря были задержаны на паспортном контроле и не смогли попасть на территорию РФ не менее 40 граждан Израиля. Как сообщили "Интерфаксу" в посольстве Израиля, их весь день продержали в аэропорту без объяснения причин, после чего они все же смогли пройти паспортный контроль.

17 декабря также сообщалось о задержании израильтян в аэропортах Домодедово и Шереметьево из-за отсутствия у них "необходимых въездных документов".

Между тем с начала 2019 года по 1 декабря более чем 5,5 тысячам российских туристов было отказано во въезде в Израиль, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Израиле на просьбу прокомментировать ситуацию с задержанием граждан Израиля в российских аэропортах. На вопрос "Интерфакса", является ли задержание израильских граждан ответной мерой на недопуск российских туристов в Израиль, в посольстве не ответили.