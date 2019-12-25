Как сообщает Associated Press, такое ограничение действует в городе с 1962 года, закон относит снежки к той же категории, что и камни, и считает, что их бросание может привести к тяжелым травмам. Штраф составляет $114.

В интернете появилось видео, как городские полицейские и чиновники администрации играют в снежки в подтверждение того, что запрет будет снят.

Заместитель начальника полиции Уосо заявил, что за последние 15 лет было выписано около 10 штрафов по этой статье. Речь шла о стрельбе из арбалета и сбрасывании мешков с песком в центре Уоса.

Комитет городской безопасности принял предложение о внесении поправок. В январе 2020 года инициативу рассмотрит городской совет. Игра в снежки – одна из любимых забав жителей Висконсина.