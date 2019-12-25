"В 2020 году запланировано завершение работ по строительству газопровода "Карачаевск — Теберда". Это строит "Газпром". Ранее, в 2017 году, правительство республики построило газовую ветку "Теберда — Домбай". Таким образом, все необходимое, для того, чтобы в Домбае и Теберде появился газ, есть. В 2020 году по плану синхронизации завершится строительство газомагистрали до Теберды", — сказал Темрезов.

Он также сообщил, что до 2025 года в Карачаево-Черкесии будет достроена ветка газопровода "Карачаевск — Учкулан — Карт-Джурт — Хурзук". Вместе с тем в программу газификации региона включен проект строительства газовой магистрали до села Курджиново.

В августе 2018 года "Газпром" в рамках программы газификации регионов России приступил к строительству второй очереди межпоселкового газопровода к городу-курорту Теберда.

Общая протяженность газопровода от Карачаевска к Теберде составит 46,5 км, из которых 22,5 км построено в 2012-2013 годах в рамках реализации первого этапа проекта на участке ГРС "Карачаевск" — аул Новая Теберда — аул Нижняя Теберда.

Основная часть трассы второй очереди проходит вдоль реки Теберда. Проектом предусмотрены два надводных перехода.

Теберда основан в 1868 году как селение карачаевцев. В 1925 году был открыт первый противотуберкулезный санаторий. Позднее открылось большое число санаториев и домов отдыха. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 февраля 1971 года курортному поселку Теберда был присвоен статус города.