Рейсы будут выполняться ежедневно на воздушных судах Embraer Е190.

По вторникам, четвергам и субботам рейсы из Кургана будут осуществляться в 15:00 (13:00 мск), по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям – в 21:10 (19:10 мск).

В настоящее время, из аэропорта Кургана выполняется только один рейс – в Москву, его осуществляет Utair. С января Utair начнет также выполнять рейсы из Кургана в Ханты-Мансийск и Сургут.

Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе визита в Курган в ноябре заявил о необходимости реконструкции местного аэропорта и развития его маршрутной сети.