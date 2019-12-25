"Признать подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и приговорить: Максима Матюшева к наказанию в виде 13 лет, Андрея Жданова — к 12,5 годам, Кирилла Кулабухова — к 10 годам лишения свободы в колонии", — огласил вердикт судья Артур Карпов.

Согласно приговору суда, Кулабухов будет отбывать наказание в колонии общего режима, остальные — в колонии строгого режима.

Оглашение приговора заняло три дня.

В зависимости от роли и степени участия хакеры признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе) и ч. 2, ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой).

Как установлено следствием и судом, подсудимые с помощью вирусов взламывали электронные системы организаций, осуществлявших продажу авиа и железнодорожных билетов, после чего получали доступ к информации, логину и паролю личных кабинетов кассиров.

После входа в интерфейс кассира, соучастники вводили информацию о подставных пассажирах в электронную квитанцию и за счет денежных средств организации производили электронный платеж, после чего обналичивали денежные средства путем сдачи билетов в железнодорожные кассы.

По данным СМИ, были взломаны электронные системы РЖД и авиакомпании S7.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, "за время существования сообщества с 2013 по 2014 год его участники незаконно оформили свыше 5 тысяч электронных маршрутных квитанций на общую сумму более 17 миллионов рублей".

Судебный процесс длился более года. За это время государственным обвинителем допрошен 31 потерпевший, свыше 190 свидетелей, проживающих в различных регионах, исследовано более 1000 томов материалов уголовного дела.

Данное уголовное дело расследовала старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Московской области.