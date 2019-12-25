"В общей сложности в туристических местах было установлено или отремонтировано 22,3 тысячи туалетов, годовой план был выполнен на 117%. Таким образом, с 2018 года в стране появилось 52,6 тыс. новых уборных для туристов", — пишет портал.

Как отмечает портал, Минтуризма Китая совместно с интернет-гигантом Baidu разработало приложение для туристов, которое поможет найти ближайшие туалеты. В общей сложности там отмечено около 98 тыс. уборных.

С идеей "туалетной революции" в развивающихся странах выступила ООН, в 2013 году организация также утвердила Всемирный день туалета 19 ноября.

"Туалетная революция" стартовала в Китае в 2015 году. Если в 1993 году страна была оборудована доступными общественными уборными на 7,5%, то в 2016 году охват вырос до 80,3%, а в некоторых восточных регионах – до 90%", — заключает портал.