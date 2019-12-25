"Улетела на выходные в Будапешт с молодым человеком. Сняли квартиру на сайте. Пошла принимать душ. В душе случилась утечка газа... Не спасли", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Богданова, молодой человек девушки уже в Москве, а вот с вывозом ее тела есть проблемы — мама пианистки собирает пожертвования на банковскую карту.

Девушка скончалась в возрасте 27 лет в апартаментах Otto Studios. Она уроженка Уфы, закончила Московскую государственную консерваторию в 2015 году.

Otto Studios – комплекс апартаментов в венгерской столице, расположенный в двух километрах от здания Венгерского парламента. Стоимость размещения составляет от 4 тыс. рублей в сутки за номер на двоих. На популярном сервисе онлайн-бронирования отелей пользователи оценили апартаменты на 9,3 балла из 10. Они отмечают отличное расположение в центре города и чистоту.