"В среду на заседании правительства России одобрен законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", в части введения реестра турагентов. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, в соответствии с законопроектом туроператоры должны будут внести в реестр данные о турагентах, с которыми у них заключены договоры на продажу туров. Ведение реестра будет автоматизировано, и не должно создать дополнительных трудозатрат для участников рынка. Реестр будет бесплатным и обязательным для всех лиц, осуществляющих турагентскую деятельность.

"Основная цель законопроекта о введении реестра турагентов – защита интересов туристов от недобросовестных турагентов. Реестром будет зафиксировано наличие договорных отношений между туроператором и его турагентами. Турист при покупке тура сможет получить достоверную информацию, имеет ли турагент право на продажу турпродукта", — цитирует пресс-служба слова министра экономического развития Максима Орешкина на заседании правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабинета, что в России работают около 20 или 30 тысяч турагентств, и сегодня за их деятельностью невозможно следить или посчитать их число. По его словам, "агентства практически ни за что не отвечают". Он также заявил, что реестр заработает через год, с 1 января 2021 года.