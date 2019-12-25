Название документа — "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части организации документооборота с использованием электронных документов (чеков) для компенсации суммы налога на добавленную стоимость, оформленных физическим лицам — гражданам иностранных государств при реализации им товаров".

Законопроект предусматривает возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы компенсации НДС физическим лицам — гражданам иностранных государств.

Принятие законопроекта позволит обеспечить оперативный обмен электронными чеками в системе tax free.

Пилотный проект tax free стартовал на территории России 10 апреля 2018 года. Сначала в проекте участвовали некоторые магазины в Москве (например, ЦУМ, ГУМ), Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем проект был расширен. Право вернуть НДС с покупок в российских магазинах имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).

В Минпромторге и ФТС заявляли о том, что систему tax free планируется автоматизировать.

"Пока все это происходит в бумажном, ручном режиме. В ближайшее время мы создадим информационную систему, которая свяжет магазины tax free, оператора, ФТС и ФНС. При продаже товара будет пробиваться чек с соответствующим штрих-кодом — и при убытии иностранца к себе на родину или при выезде вообще мы будем этот штрих-код считывать, проставлять отметку фактического выбытия товара, и по электронным каналам связи все будет передаваться ФНС и операторам", — говорил в сентябре руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.