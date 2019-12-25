"С 3 по 8 января 2020 года столицу по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина посетят 26 делегаций детей из регионов страны. Для них предусмотрена насыщенная программа в рамках образовательно-туристического проекта "Город открытий", с которым мы сотрудничаем. Это не просто знакомство с Москвой с точки зрения истории и достопримечательностей", — рассказала она.

Как отметила Проничева, подростки в возрасте от 9 до 15 лет будут разделены на команды, которые отправятся осматривать город по отдельным образовательным маршрутам. "Наша задача – не только показать Москву и рассказать о ней, но и погрузить детей в профориентационные программы, которые могут натолкнуть их на выбор той или иной профессии. Это первый образовательно-туристический продукт, который создан специально комитетом по туризму для развития в столице образовательного школьного туризма", — добавила она.

Организацией приема 26 делегаций займутся департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы совместно с комитетом по туризму столицы и АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы". Школьники посетят ВДНХ, в частности павильон "Космос" и техноград, а также парк "Зарядье", Елку мэра, Третьяковскую галерею, завод Coca Cola и др.

Председатель комитета подчеркнула, что впоследствии поездки школьников в Москву могут стать круглогодичными. Также она надеется, что в будущем гостями и участниками этой программы будут не только жители страны, но и иностранцы.

"Это абсолютно туристический продукт. Не секрет, что в Европе есть несколько образовательных центров, например, Лондон, куда дети приезжают из разных стран, чтобы получать образование. Москва может не только составить конкуренцию европейским и мировым центрам, но и опередить многие города по качеству культурного контента. Как и любые другие образовательные программы мира, в перспективе она будет платной. Оплату будет осуществлять сам учащийся. При этом сейчас она бесплатна и это подарок детям из регионов", — сообщила Проничева.

По ее словам, важно развивать внутренний образовательный туризм. "Мы заинтересованы, чтобы школьники и гости из различных регионов России, приехали и посмотрели Москву. На внешних рынках продукт будет развиваться самостоятельно, мы предполагаем, что у нас будут отдельные программы по обмену школьниками с КНР и другими странами", — заключила Проничева.

По словам руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова, в программе примут участие школьники из 17 регионов, среди них – Севастополь, республики Крым, Калмыкия, Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Тверская, Псковская и Новгородская области.

"Москву посетят в том числе дети из многодетных семей и победители региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад, дети из Донецка и Луганска. Общее число приглашенных – 380 человек. Делегации будут проживать в гостинице "Арт Москва", построенной к ЧМ-2018", — сообщил он.