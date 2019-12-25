"Камчия" – это место, которое пользовалось колоссальной популярностью у молодежи, спортсменов, его материально-техническая база не уступает "Орленку" и "Артеку". Нас тревожит, что в последнее время накопились очень негативные тенденции в ситуации вокруг этого комплекса. Ряд зданий закрыт, ряд находится в аренде. Не очень понятно отношение собственности, есть долги по налогам, накопление прочих весьма тревожных факторов", — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Лавров отметил, что по итогам визита в Болгарию председателя правительства РФ Дмитрия Медведева МИД подготовил записку по реализации договоренностей, в которой особое место было уделено преодолению кризиса вокруг этого комплекса.

"В том числе было предложено, чтобы мэрия Москвы и российское правительство проработали варианты перевода этой собственности в федеральную и обеспечили бюджетное финансирование. Сейчас мы готовим рассмотрение этого вопроса на оперативном совещании постоянных членов Совета безопасности РФ. Надеюсь, это будет сделано быстро, потому что ситуация очень быстро деградирует", — подчеркнул глава МИД.

Как отметили в Совете Федерации, на базе "Камчии" может появиться российский гуманитарный центр, который станет основной зарубежной, культурно-гуманитарной площадкой для продвижения интересов РФ в Европе.