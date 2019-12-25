"Утром в среду "Крузенштерн" осуществил первый заход в иностранный порт в рамках своего трансатлантического плавания. Эта точка включена в маршрут в связи с посещением Канарских островов экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева во время кругосветного плавания на шлюпах "Восток" и "Мирный", — говорится в релизе.

"Крузенштерн" пробудет в Испании до 29 декабря. Программой пребывания предусмотрено проведение "открытого борта", в рамках которого жители и гости Канарских островов смогут посетить один из самых известных парусников в мире. За время стоянки на корабле будут пополнены запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия, а члены экипажа и курсанты получат возможность ознакомиться с достопримечательностями крупнейшего острова архипелага.

Барк "Крузенштерн" вышел из Калининграда 8 декабря. Маршрут его плавания проходил через Балтийское, Северное моря и акваторию Бискайского залива. За 18 дней кораблём пройдено почти 3 тыс. морских миль.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства "Крузенштерн", "Паллада" и "Седов" посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" — трансатлантическое плавание.

В настоящее время на борту "Седова" и "Крузенштерна" находятся более 230 курсантов из учебных заведений Росрыболовства из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского, Калининграда. Они пройдут на барках часть пути, а затем будут сменены своими товарищами. Всего же на борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта и 56 юнг.