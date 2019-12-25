"В преддверии новогодних праздников перевозчики приготовили жителям и гостям города сюрприз – "Автобусы желаний". Эти автобусы будут видны издалека благодаря светящимся гирляндам, в салоне будут звучать любимые всеми новогодние песни и музыкальные композиции. В роли водителя – Дед Мороз", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что новогодний транспорт будет курсировать во всех районах города. Особое внимание уделяется рейсам, которыми пользуются туристы — маршрут № 87, 77, 56, а также идущим на горнолыжные курорты поселка Красная Поляна — № 105с.

"На днях у нас проходил флешмоб "Новый год в автобусах", сейчас запустим "Автобусы желаний". Это поможет создать на курорте праздничную атмосферу", — сказала агентству директор департамента Ирина Горбачева.

По ее словам, с 27 по 31 декабря в "Автобусах желаний" для юных пассажиров будут приготовлены различные сюрпризы.

"Автобусы желаний" будут ездить по городским маршрутам, создавая атмосферу веселья и праздника до 9 января", — добавила Горбачева.