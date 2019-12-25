"По нашим оценкам, объемы операций по безналичной компенсации наличной выручки, продаваемой туристическими компаниями, дистрибьюторами, табачниками, автомобильными дилерами, сократились более чем в 4 раза и за 11 месяцев составили порядка 60 млрд рублей. Конечно, сумма достаточно приличная, но если мы говорим о сокращении в 3 раза, то значит, на конец прошлого года она была гораздо больше", — отметил зампред ЦБ.

Он также рассказал, что ЦБ в конце 2018 года выявил сомнительные переводы денежных средств физлицами. "В первую очередь, это страны ближнего зарубежья, а также Китай и Вьетнам. Фактически, как мы определили с профильными министерствами и ведомствами, это оплата не прошедшего таможенной "очистки" товара, то есть "серого" импорта", — заявил Скобелкин.

На начало 2018 года объем таких операций оценивался в 10-12 млрд рублей в месяц, на конец 2019 года эта сумма не превышает 3-3,5 млрд рублей.

"Мы выпустили серьезную методику, которую банки взяли на вооружение. Кроме того, мы неплохо поработали с платежными системами, которые являлись, в первую очередь, операторами по переводу таких средств, и они включили более предметные антилегализационные процедуры в этой части", — отметил зампред Банка России.