"С 2021 года вводятся электронные визы на всей территории России. Переоценить этот шаг невозможно. По очень пессимистичным оценкам рост турпотока в РФ может составить больше 30%. В предварительном списке 53 страны, среди них много азиатских, европейских – именно из этих стран вырастет поток", — сообщила она журналистам в среду.

Ломидзе подчеркнула, что 2020 год должен стать годом активного, агрессивного информирования мирового сообщества о том, что в России вводятся электронные визы с 2021 года.

"Надо учесть прошлые ошибки. После введения электронных виз в Петербурге, например, иностранцы жаловались на большое количество отказов – около 30%. При этом турпоток в город за месяц вырос на 26 тысяч – и это при отсутствии информационной кампании. Электронные визы для нашего туррынка – это революционная история", — сказала Ломизде.