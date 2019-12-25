На внутренних направлениях перевезено 984 тыс. человек (+11%), на международных – 298 тыс. пассажиров (+6,7%).

Пассажирооборот группы увеличился на 14,6%, до 2,7 млрд пассажиро-километров.

"Результаты ноября соответствуют нашим ожиданиям в рамках стратегии умеренного роста как по внутренним, так и по международным направлениям. S7 Airlines продолжает развитие маршрутной сети на Дальнем Востоке. В ноябре были выполнены первые рейсы по новым направлениям Владивосток — Магадан и Хабаровск — Бангкок. Оба рейса осуществляются на современных лайнерах нового поколения Airbus A320neo", — заявил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников, чьи слова приводит пресс-служба.