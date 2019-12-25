"Турция уже подорожала летом на 15-20%, по некоторым объектам – до 30%. Как-то это не помешало ей остаться в числе лидеров. Введение этого налога, которое планируется с весны, и с которым пока никакой ясности нет, как он будет взиматься, на мой взгляд, никак на спрос не повлияет. Единственное, если Турция подорожает в два раза, спрос начнет меняться. Изменение цены на 5-10-15% несущественно, как показал опыт прошлого года. Турция все равно направление №1, так как соотношение цена-качество даже при росте цен остается оптимальным для нашего туриста", — сказала она журналистам в среду.

Правда, Ломидзе отметила, что Турция является лидирующим направлением для регионов России, расположенных в европейской части России и частично на Урале. "Все, что касается Дальнего Востока и Сибири – там основные направления Таиланд и Китай. Но если брать весь спрос в целом, Турция лидирует, и не вижу предпосылок к тому, что ее кто-то может подвинуть", — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что цены на отели согласованы с отельерами задолго до сезона и не привязаны к туристическому налогу.

Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 апреля 2020 года, им будут облагаться все виды услуг гостиниц. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. Ранее российские эксперты выражали опасения, что стоимость туров вырастет пропорционально новому налогу — то есть, доля проживания в гостинице в общей цене турпакета увеличится сначала на 1%, а потом на 2%. При этом пока механизм взимания налога не ясен.

В 2019 году, как ожидается, Турцию посетят рекордные 7 млн российских туристов, с января по октябрь турпоток вырос на 17% и составил 6,7 млн человек.