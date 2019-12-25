"В 2019 году, в свой юбилей, фестиваль превратится в особый праздник, превосходящий все фестивали предыдущих лет. Гости фестиваля попадут в мир будущего, благодаря последним достижениям науки, сферы розничной торговли, сферы искусства и индустрии развлечений и т.д." – говорится в сообщении.

В течение целого месяца магазины и торговые центры предоставят туристам самые выгодные предложения на все: начиная от последних модных трендов и ювелирных изделий, заканчивая электроникой и предметами интерьера.

"Гостей фестиваля ждут захватывающие развлечения мирового класса, показы мод, живые концерты, фейерверки и многое другое. Помимо этого, у посетителей будет возможность испытать фортуну и выиграть впечатляющие денежные призы, автомобили и драгоценности в ежедневных лотереях", — сообщает пресс-служба.

На фестивале будет представлено более тысячи брендов на более чем 3 тыс. торговых площадках.

Как сообщает пресс-служба туроператора, "Интурист" в рамках совместной рекламной кампании с эмиратом Дубай запустил конкурс в соцсетях по итогам которого будет разыграна поездка на Dubai Shopping Festival.

"По условиям конкурса, участники должны быть подписчиками аккаунта туроператора "Интурист" @ntcintourist и эмирата Дубай @visit.dubai в Instagram, выложить свое фото в одежде, приобретенной в поездках с описанием мест покупок и с конкурсными хештегами. Посты с модными луками должны быть опубликованы в период с 23 декабря 2019 года по 14 января 2020 года. 15 января конкурсное жюри подведет итоги розыгрыша. Главным призом будет тур на двоих на Dubai Shopping Festival", — рассказали в пресс-службе.