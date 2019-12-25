Утром вода в городе поднялась до отметки в 119 см, а затем начала отступать. О серьезных затоплениях не сообщается.

В понедельник утром уровень воды поднимался на 144 см выше нормы, во вторник – на 139 см.

Ожидается, что в четверг вода поднимется максимум на 100 см. При таком значении затапливает не больше 5% пешеходной части города.

Крупное наводнение произошло в Венеции в ноябре. 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году.

В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте. В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год.