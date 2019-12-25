"Мы рассмотрим ряд законопроектов, которые должны помочь нашей туристической отрасли сделать ее более прозрачной. Напомню, сегодня туроператоры формируют туры, то есть комплекс услуг по бронированию гостиниц, транспорта, экскурсий, решают организационные вопросы. Продают такие пакеты туристические агенты, чтобы этим заниматься, не нужно каких-то разрешений, нужен договор с туроператором. В результате невозможно следить за работой этих агентов и даже посчитать их число. По некоторым оценкам их около 20 или 30 тысяч, и при этом они практически ни за что не отвечают", — заявил премьер.

По его словам, нередки случаи, когда турагентства прибегают к услугам так называемых "центров бронирования", которые, получив деньги клиентов, не перечисляют плату за путевки, и исчезают.

"Из-за этого страдают тысячи людей, эту ситуацию необходимо изменить. Поэтому помимо уже существующего реестра туроператоров создадим новый единый федеральный реестр турагентств. Он должен заработать через год, 1 января 2021 года, включение в него станет обязательным для всех турагентов и естественно бесплатным. Данные в него будут заносить сами туроператоры, сведения о договоре с ними тоже будет отражаться, указываться будет и информация о различных посредниках, субагентах, центрах бронирования. Все это должно происходить в электронном виде через интернет, если тот или иной агент числится в реестре, значит у него есть право продавать такие путевки", — добавил Медведев.

По его словам, необходимо предусмотреть ответственность за невнесение данных в реестр, предоставление неверной информации. "Ответственность административную, штрафную. Если турфирма будет продавать путевки, но сведения о ней в реестре отсутствуют, то она тоже будет оштрафована. И если такая деятельность не прекращается, может быть, это основание чтобы обратиться в суд за более строгими видами ответственности", — заявил премьер.

Правительство в среду рассматривает проект закона, который предусматривает введение в России единого федерального реестра турагентств. Как следует из документа, внесение сведений о турагенте в реестр осуществляется туроператором. Туроператор обязан внести сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом путем внесения соответствующей отметки в личном кабинете туроператора в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента наступления указанных событий. Осуществление продвижения и реализации туристского продукта турагентом допускается со дня размещения сведений о нем в реестре турагентов на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в интернете.