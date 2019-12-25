"24 декабря объем пассажирских перевозок аэропорта "Уфа" достиг исторического максимума — 3,5 млн пассажиров. К положительным результатам приводит активная работа по привлечению авиаперевозчиков, развитию маршрутной сети и особое внимание, которое аэропорт уделяет повышению качества обслуживания пассажиров", — говорится в сообщении.

Пассажиропоток на внутренних авиалиниях возрос на 11%, на международных – на 7%. Количество самолетовылетов увеличилось на 5%.

Среди ключевых факторов положительной динамики отмечается развитие межрегиональных маршрутов: аэропорт "Уфа" — один из первых аэропортов страны, где доля рейсов, выполняемых в другие регионы в обход Москвы, превысила 56%.