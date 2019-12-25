"Приморский музей официально изменил название и получил федеральный статус", — сказал собеседник агентства.

Он также подтвердил, что анонсированное объединение музеев им. Арсеньева и "Владивостокской крепости" произойдет, но позднее. Сроки не уточнены.

Приморский государственный музей был основан в 1884 году. Он носит имя Владимира Клавдиевича Арсеньева — офицера, путешественника, писателя, ученого. За 30 лет, прожитых на Дальнем Востоке, Арсеньев провел 12 крупных экспедиций, открыл более 200 археологических памятников и собрал обширные коллекции, пополнившие музейное собрание.

В экспозициях и хранилищах музея порядка 600 тыс. экспонатов. Здесь представлена древняя, средневековая и современная история Приморья. С 2016 года реализуется проект "Коллекционируя Россию", благодаря которому жители и гости края могут познакомиться с наиболее интересными экспонатами различных музеев страны. В 2018 году подписано соглашение о сотрудничестве с Музеями московского Кремля.

Государственный музей-заповедник "Владивостокская крепость" создан в 2019 году. Фортификационное сооружение — уникальный архитектурный памятник, объекты которого возводились в 1899-1914 годах. Крепость включает в себя более 800 сооружений: береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Сейчас музей-заповедник ведет работу по приему-передаче в свое оперативное управление ряда объектов крепости от нескольких собственников.

Об идее превратить Владивостокскую крепость в музей-заповедник министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал главе государства в ноябре 2018 года.

"Мы предлагаем создать на базе этой крепости по севастопольскому образцу федеральный музей-заповедник, рассказывающий об истории. И конечно, это прекрасное место для воспитания патриотизма, тем более что вся крепость построена русскими инженерами, — довольно уникальный случай", — сказал Мединский в ходе встречи с Владимиром Путиным.

По его словам, музейный центр уже приведен в порядок за внебюджетный счет. В нем будут формировать экскурсии на форты. С 2020 года планируется превратить их в объекты туристического, экскурсионного показа. "Их не надо особо реставрировать. Там надо сделать навигацию, интересную программу, экскурсии, освещение", — сказал министр.

Мединский также сообщил, что форты будут средством заработка, поэтому на их содержание деньги не понадобятся.

"Мне кажется это интересным", — ответил президент.