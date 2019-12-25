"Из моих разговоров с компаниями, которые управляют аэропортами, окупаемость наступает с оборота больше 100 тысяч пассажиров при грамотном управлении. Я думаю, что на такой пассажиропоток в Тобольске мы можем выйти", — заявил Моор.

По его словам, расчеты показывают, что пассажирооборот будет больше "этой точки безубыточности" при сохранении областных программ по развитию туризма в Тобольске и реализации инвестпроектов на тобольской площадке СИБУРа.

Вместе с тем губернатор допустил необходимость кратковременной финансовой поддержки. "Даже если в какой-то момент потребуется поддержка, то, я думаю, что мы совместно с компанией найдем решение. Нельзя из-за временных трудностей забрасывать такой масштабный инфраструктурный проект", — подчеркнул губернатор.

Как сообщалось, инвестором проекта по строительству аэропорта в Тобольске выступает "СИБУР". Новый аэропорт расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от Тобольска. За счет средств регионального бюджета будет построена подъездная дорога к аэропорту, отремонтирован участок дороги Тюмень – Вагай. На федеральные средства будет приобретено радионавигационное оборудование.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по развитию нефтехимической промышленности в Тобольске поручил определить меры по развитию аэропортовой и аэродромной инфраструктуры в городе, в том числе, с использованием механизма государственно-частного партнерства.

При этом сейчас Тобольск не имеет собственного аэропорта, все авиаперевозки осуществляются через тюменский аэропорт Рощино.