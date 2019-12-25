Много внимания привлекла цветущая ветка сакуры в парке Победы в Риге.

Местами в Латвии расцвели подснежники и другие первоцветы, а у крокусов и других расцветающих весной луковичных цветов распустились листья.

В лесах все еще можно найти лисички, а местами продолжают зеленеть папоротники.

В некоторых местах уже на протяжении нескольких недель можно найти цветущие печеночницы и белые ветреницы.

Из-за того, что с лета еще не было большого мороза, местами в Латвии продолжают цвести розы и "анютины глазки". Кое-где можно заметить даже желтые одуванчики.

В первые две декады декабря средняя температура воздуха в Латвии составила +2,6 градуса — на 4 градуса выше климатической нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Декабрь в этом году теплее нормы почти по всей Европе.

Синоптики прогнозируют, что в январе ожидается преимущественно теплая, ветреная и дождливая погода.