Рейс будет выполнятся с частотой два раза в неделю: по понедельникам и субботам. Вылет из Нижнего Новгорода по понедельникам запланирован в 20:15 и субботам в 5:20. Из Сочи вылет запланирован по вторникам в 0:20 и субботам в 9:00. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

В пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время полеты на этом маршруте не выполняются, рейсы выполнялись в текущем году несколькими перевозчиками в сезон отпусков. Однако с 28 декабря авиакомпания "Россия" также планирует запустить рейс в Сочи по субботам.

Согласно расписанию нижегородского аэропорта, рейс авиакомпании "Россия" запланирован по субботам с вылетом из Нижнего Новгорода в 14:45, полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.