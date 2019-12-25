Новый сборник включает информацию о туристических комплексах, расположенных на Рыбинском водохранилище, парках, предлагающих разнообразные варианты отдыха для семей с детьми и молодежных компаний.

По данным областного правительства, каждый получивший каталог человек будет знать, где в регионе существует возможность устроить пикник, провести спортивное мероприятие или праздничное шоу.

Кроме того, в сборнике перечислены горнолыжные спуски.

"Природные возможности нашей области позволяют заниматься разными видами спорта. Наиболее интересные предложения включены в новый сборник", — приводятся в пресс-релизе слова директора департамента туризма Юлии Рыбаковой.

Получить каталог можно бесплатно в туристско-информационных центрах региона.