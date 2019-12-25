"В 2019 году Львов посетили 2,5 млн туристов, 37% из них — граждане Украины", — говорится в сообщении.

По данным управления туризма, этот показатель на 10% меньше, чем в 2018 году. Но, в то же время, на 2% увеличился турпоток из Польши – в текущем году они составили 18,3% от всех туристов, посетивших Львов. 6,6% составили туристы из Белоруссии, 6,2% — из Турции, 5,4% — из Германии, 3% — из Великобритании.

Почти 46% прибывают во Львов поездом, а 30,8% — самолетом. На машине — 11,8%, а автобусом — 11,6%.

"В среднем турист во Львове находится 3,8 суток и за день расходуют в среднем 94 евро", — говорится в сообщении.