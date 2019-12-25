"В 2019 году музейный комплекс "Зарайский кремль" посетило более 100 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что в 2018 году в музейном комплексе было 86 тысяч посетителей.

В этом году популярностью у туристов пользовалась интерактивная программа "Во что играли на Руси", выставки "В кругу друзей" к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и "Забытый образ. Зарайская Жар-птица", на которой впервые был представлен традиционный женский зарайский костюм.

В два раза больше посетителей собрал фольклорно-этнографический фестиваль "Липец в Даровом", направленный на возрождение усадебной жизни, культурной среды и народных традиций XIX века через фольклор, игры, музыку и народные ремесла.

В музейный комплекс входят ансамбль Зарайского кремля, экспозиции музея, мемориальный дом скульптора Анны Семеновны Голубкиной и усадьба Даровое — место, где провел детские годы Федор Достоевский.