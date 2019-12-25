Причиной жалобы стали "многочисленные обращения граждан", которые "отождествляют деятельность интернет-сайта rzd-online.ru с деятельностью ОАО РЖД", — отмечает издание со ссылкой на документ. Сайт зарабатывает на комиссии от реализации железнодорожных билетов, причем информация о ней на нем не указана, говорится в определении ФАС.

В пресс-службе РЖД газете заявили, что холдинг "систематически получает от клиентов жалобы, связанные с тем, что при покупке билетов через интернет на сторонних ресурсах они были вынуждены заплатить больше денег, чем ожидали, из-за дополнительного агентского сбора". В компании изучают более 20 подобных ресурсов на предмет подачи заявлений в ФАС.

В жалобе РЖД нарушителем антимонопольного законодательства было названо ООО "Железнодорожные кассы", тогда как ФАС выяснила, что владельцем сайта rzd-online.ru является ООО "Инвест Групп", уточнили изданию в пресс-службе ведомства. У ООО "Железнодорожные кассы" и ООО "Инвест Групп" один гендиректор — Роман Калашников, следует из информации в Kartoteka.ru.

Вечером 24 декабря сайт rzd-online.ru перенаправлял на ресурс kassa.su. "По согласованию с "Центром инновационного развития" (филиал РЖД, занимающийся интеллектуальной собственностью компании) доменное имя rzd-online.ru заменено на kassa.su и больше не используется, что подтверждено официальной перепиской", — сообщил "Коммерсанту" представитель kassa.su.

По данным газеты, цены на kassa.su действительно выше цен РЖД в среднем на 100-600 руб. "Сервисный сбор при оформлении билета выделен в стоимости отдельной строкой, как и услуга страхования пассажиров", — заявил представитель kassa.su.

Доводы железнодорожников могут послужить основанием для признания действий владельца сайта rzd-online.ru недобросовестной конкуренцией, считает юрист Vegas Lex Ксения Подгузова. Она уточняет, что запрещены любые действия, способные вызвать смешение с деятельностью конкурента, включая "незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, путем его размещения в доменном имени". Для установления состава нарушения нужно будет, в частности, доказать, что РЖД и владелец спорного сайта являются конкурентами, действия последнего направлены на незаконное получение преимуществ, а также могли причинить убытки или нанести вред деловой репутации РЖД, уточняет юрист. "Серьезным доказательством является то, что потребители фактически смешивали деятельность владельца интернет-сайта rzd-online.ru и РЖД", — отмечает Подгузова. В случае признания действий недобросовестной конкуренцией владельцу сайта грозит штраф в размере 100-500 тыс. руб. либо от 1% до 15% выручки от реализации билетов.

Довод о тождественности товаров и услуг, реализуемых РЖД и ответчиком, можно назвать спорным, возражает старший юрист "Яковлев и партнеры" Роман Саитов. "Ответчик все же предлагает агентские услуги по приобретению билетов, а РЖД — услуги по перевозке", — поясняет он. Кроме того, добавляет партнер BGP Litigation Ирина Акимова, смена сайта на kassa.su может помочь снижению ответственности, хотя ФАС может потребовать указать на сайте, что компания является посредником в продаже билетов РЖД и берет за это комиссию.