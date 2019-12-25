"Приблизительно говорим о 20-процентном росте, но давайте дождемся. Прогнозы всегда строить легко", — сказала Догузова.

Она рассказала, что после проезда в первом поезде, который прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга, испытывает чувства гордости за страну и благодарности строителям. Новые составы она назвала комфортными и пригласила всех посетить полуостров.

Первый пассажирский поезд, прибывший в Крым по мосту через Керченский пролив, торжественно встретили в среду утром в Севастополе. Пассажирский поезд отправился в Севастополь из Санкт-Петербурга 23 декабря. Команду на его старт дал президент России Владимир Путин после проезда по железнодорожной части Крымского моста. Таким образом, восстановлены регулярные пассажирские железнодорожные перевозки на полуостров, прерванные пять лет назад.

Ранее сообщалось, что туроператоры рассчитывают на рост турпотока в Крым после запуска железнодорожного сообщения, но вряд ли это произойдет раньше начала летнего сезона, зимой поезд будет востребован в первую очередь у местных жителей.

Как сообщалось, Крым обновил постсоветский рекорд по числу принятых туристов: с начала 2019 года на полуострове отдохнули 7,2 млн человек. Это больше, чем за весь 2018 год (6,8 млн).