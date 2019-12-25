К встрече первых пассажиров на платформе установили фотозону, организовали раздачу горячих напитков. Для них выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром. Во время прибытия состава зазвучал гимн города — песня "Легендарный Севастополь".

Прибытие поезда транслировалось на большом экране, который установили перед вокзалом, чтобы избежать большого скопления людей на перроне. Наблюдали за встречей состава также с пешеходных мостов над железнодорожными путями.

Как сообщалось, пассажирский поезд отправился в Севастополь из Санкт-Петербурга 23 декабря. Команду на его старт дал президент России Владимир Путин после проезда по железнодорожной части Крымского моста. Таким образом, восстановлены регулярные пассажирские железнодорожные перевозки на полуостров, прерванные пять лет назад.

Поезд из 17 вагонов, рассчитанных примерно на 600 пассажиров, преодолел расстояние из Петербурга в Севастополь — 2 471 км — за 43,5 часа. Он получил имя "Таврия", как раньше называли Крым, и исторический номер — 7.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Петербургом и Севастополем началось почти 145 лет назад. Оно прерывалось только из-за революции и Великой Отечественной войны. В 1950 году Севастополь принял первый послевоенный состав из Ленинграда, и началась история поезда №7: он полвека ходил круглый год и перевез 15 млн пассажиров.

Оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым — "Гранд Сервис Экспресс", созданный в 2002 году. Компания в будущем намерена расширить географию движения поездов на полуостров, пока запущено два маршрута: из Санкт-Петербурга и Москвы. Первый состав из столицы отправился в Симферополь вечером 24 декабря, путь длиной 2 009 км займет 33 часа.

Ранее поезда из РФ в Крым ходили через территорию Украины. Украина, считающая полуостров своей, но временно оккупированной территорией, в конце 2014 года прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, который по результатам местного референдума вошел в состав России.

Логистика в Крыму изменилась с запуском моста через Керченский пролив. Если в украинскую бытность региона основной поток транспорта — автомобилей и поездов — шел с севера полуострова, то теперь — с востока.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Стоимость строительства объекта (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж") составляет порядка 228 млрд рублей. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Грузовые поезда запустят летом 2020 года.