"Первоначально дело было возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг, однако затем переквалифицировано на ч.1 ст.266 УК РФ — выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за их техническое состояние, если эти действия повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Обвинение предъявлено начальнику службы спецтранспорта аэропорта", — сказал он.

Следствие считает, что обвиняемый не организовал на системной основе выявление факторов риска.

"Иными словами, хотя техника, в том числе трапы, осматривались и проверялись, но делалось это поверхностно. Поврежденный трап был старым, и специалисты говорят, что при должной внимательности можно было выявить неисправности. Уголовное дело направлено в суд", — сообщил Александров.

Установлено, сказал он, что причиной инцидента стало разрушение шарнирных узлов (кронштейна) верхней переходной площадки механической лестницы. Причиной разрушения явилась коррозия, возникшая из-за неудовлетворительного техобслуживания трапа.

12 февраля при посадке пассажиров рейса N652 Барнаул-Москва на борт самолета А320 авиакомпании "Уральские авиалинии" произошло обрушение верхней площадки автотрапа. По данным транспортной прокуратуры, 6 человек при падении получили повреждения.