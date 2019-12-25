Как отметили в пресс-службе правительства РФ, в настоящее время требования к взаимоотношениям между туроператором и турагентам установлены федеральным законом, специального разрешения на осуществление турагентской деятельности не требуется.

"Проектом федерального закона предлагается введение с 1 января 2022 года единого федерального реестра турагентов (далее — реестр) в виде подсистемы информационной системы "Единый федеральный реестр туроператоров". Внесение сведений о турагенте в реестр турагентов осуществляется туроператором путем заполнения электронных форм или размещения информации в личном кабинете туроператора в системе Единого федерального реестра туроператоров или автоматизированного взаимодействия информационной системы туроператора с реестром турагентов", — сообщили в пресс-службе.

Согласно законопроекту, туроператор обязан внести сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом путем внесения соответствующей отметки в личном кабинете туроператора в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента наступления указанных событий.

Осуществление продвижения и реализации туристского продукта турагентом допускается со дня размещения сведений о нем в реестре турагентов на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в интернете.

Наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между турагентом и данным туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта.

"Законопроект направлен на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, создание прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, правительство изучит законопроект об ответственности турагента за деятельность по продвижению и (или) реализации туристского продукта туроператора, с которым у него отсутствует действующий договор.

"Проектом федерального закона предлагается состав правонарушений, предусмотренный статьей 14.51 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, дополнить ответственностью турагента за деятельность по продвижению и (или) реализации туристского продукта туроператора, с которым у него отсутствует действующий договор, а также за осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в едином федеральном реестре турагентов", — сообщили в пресс-службе.