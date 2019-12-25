"Шоу начнется в 1:00 — именно к этому времени Новый год наступит на территории всей страны. В течение пяти минут ночное небо будут озарять красные, синие, зеленые, золотые и серебряные огни", — говорится в сообщении.

Так, в Таганском парке будет более 7,5 тысяч ярких залпов: горожане увидят золотые пионы, хризантемы, искрящиеся сферы, веера, кометы и цветочные букеты. Кроме того, уникальное световое шоу пройдет в Измайловском парке, где прогремят почти семь тысяч залпов, небо озарят вспышки в виде пионов, пальмовых ветвей. Яркие фейерверки также ждут гостей и в других парках.

Кроме того, яркие пиротехнические представления запланированы на 13 площадках по всему городу. Так, первые залпы прозвучат на Большом Москворецком мосту ровно в полночь с 31 декабря на 1 января, на всех остальных площадках фейерверки будут запущены в то же время, что и в парках — в 1:00 1 января.

В частности, фейерверки будут запущены на аллее Партизан на Поклонной горе, на Ходынском бульваре, на ВДНХ, на Озерной аллее и других площадках.