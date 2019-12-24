Оперативные данные ведомства, опубликованные в начале текущего месяца, указывали на рост перевозок на 4%, до "более 8,9 млн" пассажиров.

На внутренних линиях пассажиропоток вырос на 2,6%, до 5,35 млн человек. В международном сообщении показатель увеличился на 8,3%, до 3,62 млн человек: при этом перевозки между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ выросли на 16,8%, до 3,15 млн человек, между РФ и странами Содружества — снизились на 27,6%, до 463 тыс.

Занятость кресел авиакомпаний РФ выросла на 0,6 процентного пункта, до 80,8%. Пассажирооборот поднялся на 8,9%, до 23,55 млрд пассажиро-километров.

С начала года пассажиропоток всех российских авиакомпаний составил 119,3 млн человек (+10,7%), занятость кресел — 84,3% (+0,1 п.п.) Пассажирооборот на конец отчетного периода достиг 299,6 млрд пассажиро-километров (+12,9%).

В лидерах по перевозкам в январе-ноябре — "Аэрофлот" (34,4 млн человек, +4,8%), "Сибирь" (12,7 млн человек, +18,2%), "Россия" (10,9 млн человек, +4,5%), "Победа" (9,4 млн человек, +44,4%) и "Уральские авиалинии" (8,9 млн человек, +6,5%). На их долю пришлось 64,2% всего рынка.