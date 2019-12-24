Нацпарк "Угра" станет одной из пилотных площадок нацпроекта "Экология" в плане развития экологического туризма. Выделяемые деньги планируется потратить на создание инфраструктуры, которая позволит принимать на этой особо охраняемой природной территории больше туристов без ущерба природе.

Речь идет об организации туристических троп, которые будут интересны не только с биологической, но и исторической точек зрения. На территории нацпарка сохранились окопы, фрагменты огневых точек, землянок и блиндажей, воронки от снарядов остатки полевых аэродромов и рокадных дорог времен Великой Отечественной войны. В границах его юхновского участка находится 26 захоронений и установлены более 10 памятных знаков.

В 2020 году планируется оформление экспозиции, посвященной исчезнувшим во время войны деревням, восстановление элементов советских и вражеских плацдармов, возведение двух видовых площадок.

Информационный центр станет начальной точкой водного маршрута "Оптино-Ильинское". Для его обслуживания будет приобретен УАЗ с прицепом для перевозки лодок, а также обустроен кемпинг на 40 мест.

Национальный парк "Угра" образован в соответствие с постановлением правительства РФ в 1997 году, охватывает участки в Жиздринском, Перемышльском и Бабынинском районах Калужской области, находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. В 2002 году ему присвоен статус биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО. Общая площадь территории составляет 153,832 тыс. га.