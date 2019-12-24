"Есть в России такая платежная система "Мир". Наши турецкие коллеги допустили до своего рынка. Очень удобно для российских туристов, которые приезжают. Вы нам поставили такую задачу развивать туристические обмены. Мы стремимся к миллионному показателю. Действительно, от того, насколько будет проще, удобнее туристам приезжать и ездить между нашими странами, тем больше туристический поток будет. Мы с коллегами договорились проработать этот вопрос, чтобы посмотреть, насколько система применима здесь, в Азербайджане. Поэтому готовы поработать дальше активно", — сказал Орешкин, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном во вторник на сайте азербайджанского лидера.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев в мае заявлял, что технические работы по приему карт "Мир" в Азербайджане завершены, это позволит начать полноценный прием национальных платежных карт. Технологическим партнером в этом проекте выступит компания AzeriCard.

В августе сообщалось, что один из крупнейших банков-эквайеров Турции Зираат банк начал принимать карты платежной системы "Мир". Ранее, в апреле, карты "Мир" начал принимать другой крупный турецкий банк — Ишбанк.

"Мир" — российская национальная платежная система. На сегодняшний день российскими банками выпущено более 60 млн платежных карт "Мир".