"У туроператоров хороший спрос на новогодний Сочи. Бронирование гостиниц в прибрежной зоне активное, места в некоторых средствах размещения уже полностью распроданы. Очень заметно вырос спрос на дорогие отели — они востребованы даже больше, чем экономичные, в том числе на высокие новогодние даты", — сказала она.

По словам Тюриной, горный кластер Сочи планирует принять на новогодние праздники 650-700 тыс. туристов, что вдвое больше, чем в 2017-2018 годах. Более 160 отелей на его территории будут заполнены на 90-92%. В свою очередь прибрежный кластер посетят 350 тыс. туристов, а загрузка отелей, санаториев и пансионатов составит около 65%.

Эксперт заметила, что важным событием сезона 2019/2020 стало введение в Сочи единого ски-пасса, благодаря которому лыжники по единому билету могут кататься на трассах всех трех курортов – "Красной Поляны", "Розы Хутор" и "Газпрома".

"Туристы уже отреагировали на это историческое событие. Некоторые отели полностью выкуплены. Причем, как и в прибрежной зоне Сочи, в горном кластере отмечают выросший спрос на отели более высокой категории. Например, отель Rosa Ski Inn Deluxe Hotel 4* в горной Олимпийской деревне открылся в декабре, но его номера на праздничные дни уже полностью выкуплены", — сказала Тюрина.

За три зимних месяца 2019 года Сочи посетило более 1 млн туристов.