Председатель совета директоров Emirates Airline шейх Ахмед бен Саид аль-Мактум сообщил сотрудникам авиакомпании в служебной записке, оказавшейся в распоряжении Bloomberg, что 70-летний Кларк останется советником Emirates после ухода с поста президента.

Кларк вошел в команду основателей Emirates в 1985 году и возглавил авиакомпанию в 2003 году.

Под руководством Кларка Emirates стала крупнейшим поставщиком услуг авиаперевозок на Ближнем Востоке, и ее авиационный хаб в Дубае превратился в стыковочный пункт для маршрутов между Азией, Европой и США.

"В условиях войн, экономических спадов, природных и техногенных катастроф, а также различных отраслевых изменений Тим смог удержать курс Emirates и привести ее к нынешней позиции ведущей международной авиакомпании", — заявил шейх Ахмед бен Саид аль-Мактум.

Emirates Airline входит в Emirates Group, которая также владеет гостиницами, туроператором и компанией dnata, являющейся одним из крупнейший поставщиков услуг для мировой авиаотрасли.