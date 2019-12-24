По версии следствия, Халецкая, заведомо зная о невозможности исполнения обязательств компании по договорам об оказании туристических услуг и не имея намерений исполнять данные обязательства, с октября 2013-го по сентябрь 2014 года продолжала незаконную работу с клиентами и брала с них деньги.

Сообщается, что в результате преступных действий обвиняемая похитила у 2 тыс. 771 потерпевшего более 157 млн рублей.

Объем уголовного дела составил 336 томов. В ближайшее время материалы с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

В сентябре 2014 года "Солвекс-Турне" заявила о приостановке деятельности. На тот момент за границей оставалось около 9 тыс. туристов, в основном в Греции и Болгарии. Еще более 8,5 тыс. путевок было продано до конца года. Более 5 тыс. человек не имели обратного билета.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело в отношении ООО "Солвекс-Турне" по факту мошенничества в особо крупном размере. Халецкая была задержана и помещена под домашний арест в октябре 2014-го.